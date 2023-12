Nagy segítséget jelent Kőteleken is a szociális tüzelőanyag, melyet pályázat útján szerzett be a település. Ahogy azt Lovász Tibor, polgármestertől megtudtuk, idén barna kőszenet vásároltak a támogatásból, a tüzelőanyag egy részét már kiosztották, s a szállítás ezekben a napokban is folyamatban van.

– Akinek volt lehetősége, elvitte már, aki nem tudta, annak az önkormányzat munkatársai kiszállítják a zsákos szenet – mondta el a településvezető. Lovász Tibor hozzátette: összesen 292 háztartásba jut egy-egy zsák, melyben nagyjából huszonnégy kilónyi szén van.