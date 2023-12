Két alkalommal is kiürítették már decemberben a Nagykunsági főcsatornában november végén elhelyezett varsákat. A karikákkal fixált hálós eszközöket kifejezetten a törpeharcsák csapdába ejtése végett vezették be a vízterületen a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) által megbízott halászok.

A csatornában összesen 126 darab varsát helyeztek el az ökológiai szelektív halászat során, melynek célja, hogy megritkítsa az idegenhonos halállományt.

A törpeharcsákat még a 20. század elején hozták be Európába Észak-Amerikából. A ragadozó halak abszolút megtalálták életfeltételeiket a hazai vizekben is, ám nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Eredeti élőhelyével ellentétben, példányai nálunk kis termetűek, ahol tömegesen fordulnak elő, kimondottan aprók, ám igen falánk hal így annak ellenére, hogy vannak, akik szívesen fogják, a horgászok többsége nem örül nekik, mivel kiszorítja a többi halat. Annál is inkább, mivel nagy ikrapusztító és a pici halivadékokat is felfalja. A ragadozó halak viszont nem szívesen fogyasztják tüskés úszóik védelmet biztosítanak számukra. Mondhatni, hogy valamennyi halfajunk közül ez a legszaporább, így komoly problémát okoz, ahol nagy számban elszaporodnak.

A csatornában is tömeges jelenlétük zavarta a horgászatot és az egyéb, őshonos halak megfelelő szaporodását. A decemberi kétszeri varsaürítés során azonban ötezer kilónyi tüskés kis halat sikerült begyűjteni, melyeket tárolókba helyezve KTVHESZ halőreinek felügyelete mellett a halászok elszállítottak.

A varsákat visszahelyezték a csatorna vizébe.

– A törpeharcsák, más vermelő halfajokhoz hasonlóan, a téli időszakra, amikor lehűlik a víz, csapatokban összegyűlnek a vízterületek egyes szakaszain – mutatott rá Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója. – Sikerült megtalálnunk ezeket a helyeket, így most kifejezetten a csatorna szelektív halászatára koncentrálunk, itt vetettük be az összes halászezközt. De januárban, ha a fagy engedi, tervezünk a Malomzugi Holt-Zagyván is törpeharcsa-gyérítést.

Az ügyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a varsa sorok helyére a parton tájékoztató táblák figyelmeztetik a horgászokat, a vízben a varsa karók is meg vannak jelölve. A pecásokat pedig nyomatékosan kérik, hogy az érintett csatornaszakaszokon ne horgásszanak az eszközök eltávolításáig, mivel horoggal már nem egyszer szakítottak ki hálókat, kiszabadítva így a csapdába esett törpéket, az eszközben is kárt téve. Emellett a varsát felnézőknek is sérülést okoznak a beszakadt horgok.

Akit a szelektív halászat idején az említett területeken a halőrök tetten érnek, bevonják a területi engedélyt!