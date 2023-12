– Milyen fontos változások történtek az idei évben?

Az év első napjaiban Újszászon megnyílt a vármegye tizenhatodik kormányablaka. Következő állomás a túrkevei kormányablak átadása lesz.

Az idei évben végbement egyik legjelentősebb változás minden lakost érintett: szeptember 1-től elindult az új, mentőszolgálat által működtetett háziorvosi ügyelet, amely sok előkészítő feladatot adott kollégáinknak. Zavartalan volt az átállás, és az új rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket – de ehhez persze az emberek együttműködése is kellett. Néhány hónappal korábban, július 1-től a területi védőnői szolgálatokat átvette a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet az önkormányzatoktól, amelynek engedélyezésében a járási népegészségügyi osztályok vállaltak nagy szerepet.

– Melyek a legkiemelkedőbb beruházások?

A Jászkunságban több jelentős, gazdaságélénkítő beruházás valósult meg idén, illetve zajlik napjainkban is. Autóalkatrész gyártással, járműiparral kapcsolatos beruházás, valamint egészségügyi-, élelmiszeripari- építőipari és vegyipari fejlesztés, sport és szabadidős beruházás van folyamatban. A Szolnoki Ipari Parkban jelentős élelmiszeripari gyár, citromsavgyár épül, ennek nyitása elérhető közelségbe került.

Honvédségi fejlesztésekbe kezdünk a következő időszakban, Szolnokon, a Thököly úti laktanya 30-40 hektáros területének ismételt honvédelmi célú hasznosításának kivitelezése 2024-ben elindul.

Folyamatos térségünk turisztikai fejlesztése, jelentős beruházások valósultak meg a Tisza-tónál, és hasonló terveink vannak Mezőtúr térségében is.

A beruházás jellegétől függetlenül a hatóság feladata a jogszabályok betartatása. A beruházások érdekében ebben a cégek, gazdasági társaságok együttműködőek, partnerek. A törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak, független attól, hogy hazai vagy külföldi beruházásról van szó.

– Milyen további sikerekről számolhatunk be?

Továbbra is kedvezőek a foglalkoztatási adataink. Nem szűntek meg munkahelyek, csoportos leépítések nem történtek, sőt, emelkedett a munkahelyek száma.

A karrierexpók megjelenési- és toborzási lehetőséget biztosítanak a munkaerőt kereső cégeknek. Jelenleg legnagyobb számban ipari, építőipari, szolgáltatási területre keresnek munkaerőt. A Szakmák Világa Pályaválasztási Kiállításon 32 középfokú oktatási intézmény interaktív szakmabemutatókkal biztosított lehetőséget az érdeklődő fiatalok, illetve szülők számára egy-egy szakma megismerésére. Nagy sikere volt idén is a nyári diákmunka programnak.

– Hogyan alakul át a családtámogatási rendszer?

Idén is kiemelt figyelmet fordított a kormány a családok támogatására, és a jövő év is több pozitív változást hoz e területen. 2024. január 1-jétől indul a CSOK Plusz, amely akár 50 millió forintot is jelenthet a gyermeket vállalók számára. A babaváró kölcsön felvehető összege 11 millió forintra emelkedik. A három vagy több gyermeket nevelő családok pedig továbbra is jogosultak a nagycsaládosok gázárkedvezményére.

Tovább folytatódik a gyógyászati segédeszközt használók kormányzati támogatása. Ennek lehetőségével, például elektromos mopedet használók támogatásával a háztartások több ezer forintot spórolhattak.

2023-ban – a kormány terveivel összhangban - tovább folytattuk a családok és a munkahelyek védelme érdekében, az infláció letörésére irányuló feladatainkat. A több száz ellenőrzés során a vásárlók érdekében kollégáink nagy hangsúlyt fektettek az élelmiszer árstopra, a kötelező akciókra, valamint az árfigyelő rendszerre vonatkozó jogszabályok betartására. Az erőfeszítéseket siker koronázta, hiszen mint láthattuk, az éves infláció már októberben egyszámjegyűre csökkent, és ez a csökkenés azóta is folyamatos. Továbbá munkatársaink kiemelt figyelemmel kísérték a gyermekek és fiatalkorúak védelme érdekében hozott jogszabályok, valamint az online értékesítés szabályainak betartását is.

– Mi a helyzet a mezőgazdasággal? Az agrártámogatási rendszert is az átalakulás jellemzi.

A Területi Monitoring Rendszer bevezetésével újszerű és nagy mennyiségű feladat jelentkezett a helyszíni ellenőrzési szakterületein. Ennek eredményeképpen több mint 20 milliárd forint támogatásban részesültek a gazdálkodók.

Az elmúlt évben az aszály miatt az öntözésfejlesztés, idén az árvízhasznosítás kérdése került középpontba. Emellett természetesen nagyon fontos a térségben élő emberek élet és vagyonvédelme érdekében is az árvízvédelem kérdése. Az elmúlt két évben a Közép-Tisza vidékét érintően több, az ár- és belvízvédelemben mérföldkőnek tekinthető vízügyi beruházás fejeződött be.

– Folytatódott az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem…

Több településen számolt fel a kormányhivatal illegálisan elhelyezett hulladékhalmokat. Összesen 730 ezer kilogramm hulladék került megfelelő helyre intézkedéseink révén. Az illegális hulladékok hivatal általi elszállíttatása súlyos következményeket von maga után mind a szemetelőkre, mind azokra nézve, akik a szeméthalomnak helyet biztosítanak. Ahhoz, hogy tisztább környezetben éljünk, nagyban szükséges az ingatlantulajdonosok felelős magatartása, hiszen ők tudják azt megelőzni, hogy szemét halmozódjon fel telkükön vagy lakatlan ingatlanjukon.

– Hogyan alakul a kormányhivatal társadalmi szerepvállalása?

Kiemelt hangsúlyt fektetünk erre a területre. December elején öt életmentő készüléket vásároltunk, amelyeket a vármegyeházán, Jászberény, Karcag, Mezőtúr és Szolnok járási hivatalaiban helyeztünk el. Így ezek a helyek bekerülnek az Élet Mentő Pontok közé.

Hagyomány, hogy minden év adventjén a legrászorulóbb családoknak, illetve egy mentőállomásnak adományt visz a kormányhivatal. Ezúttal a túrkevei mentősöknek adtunk át ajándékot, ezzel is megköszönve pótolhatatlan életmentő munkájukat. Ugyancsak munkatársaink felajánlásából gyermekjátékokat és élelmiszert szállítottak ki a járási hivatalok vezetői a térség rászoruló családjaihoz. Az adománynak köszönhetően a következő időszak szebbé, könnyebbé válik e családoknak, a gyerekeknek pedig tudtak egy kis meglepetést csempészni a karácsonyfa alá.