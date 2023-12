Két komplex tűzoltógépjármű-fecskendőt és egy Volkswagen Amarok terepjárót kapott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A gépjármű indítókulcsát Matuska Zoltán ezredes, igazgató vette át pénteken az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székházában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától és dr. Góra Zoltán főigazgatótól. Szintén gyarapodott a jászberényi Jász Búváregyesület, és a Tiszafüred Városi Polgárőrség eszközállománya is, mégpedig egy árvízvédelmi mentőhajóval és egy hajószállító utánfutóval.

– Magyarország a béke és a biztonság szigete, és amikor a legnagyobb a baj, akkor érkezik a legnagyobb segítség is – mondta az ünnepségen Rétvári Bence államtitkár, aki az új eszközök mellett azt az informatikai fejlesztést is méltatta, amely komplex kockázatelemzésre és értékelésre alkalmas. Az új kihívások között megemlítette az új veszélyforrásokat is, egyebek mellett a technológia fejlődésével együtt járó kockázatokat, például az elektromos autók okozta veszélyforrást, amelyet a katasztrófavédelem az úgynevezett e-oltólándzsák segítségével immár uralni tud. A miniszterhelyettes röviden összegezte annak a három európai uniós projektnek az eredményeit, amelyek révén új járművek, új eszközök és berendezések kerültek a katasztrófavédelemhez, és a szervezettel szorosan együttműködő önkéntes mentőszervezetekhez.