Ujvári Imre polgármester évösszegző beszédében kihangsúlyozta: a turizmus területén is számos újdonság várható jövőre Tiszafüreden. A turisztikai szezon kezdetén ugyanis megnyitja kapuit a „Tematikus utak Tiszafüreden” látogatóközpont, amely Tiszafüreden és a Tisza tó környező településeit mutatja be. A jó idő beköszöntével megnyitja majd kapuit a Természetbúvár játszóház és Túraközpont is.