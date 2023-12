Eseménydús esztendőt tudhat maga mögött az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete. Meghatározó a közösség életében, hogy visszakapták a nyugdíjas napközit, vagy ahogy a helyiek hívják „Öreg Ovit”, ahová az előző év végén költöztek be. Régi bútorokkal és tárgyakkal lelkesen rendezték be régi-új otthonukat. Nyolcan ültek az asztal körül, amikor fotós kollégámmal beléptünk a szobába: a közösség tagjai szeretettel fogadtak, meleg teával és hellyel kínáltak minket. Ottjártunkkor az év utolsó foglalkozására gyűltek össze. Ragoncza Annát várták éppen, aki a meridián torna rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket, ám előtte egy kis beszélgetésre is volt idő.

– Közel ötven tagja van az egyesületnek. Most kevesen vagyunk, hiszen sokan az ünnepekre készülnek, míg mások sajnos betegség miatt nem tudtak jönni – kezdte Orczi Imréné Veronka néni. Az egyesület titkára felidézte: régi nagy vágyuk volt, hogy az idősek részére napközit hozzanak létre a faluban. Erre a célra az önkormányzat a gyógyszertári lakásban biztosított helyiséget, ahol 2020-ban megnyílt az „Öreg Ovi”. A bútorokat, használati tárgyakat nyugdíjas társaik ajánlották fel.

– Örömmel vettük birtokba az Idősek Napközi Otthonát, azonban nem sokáig tarthattunk ott a foglalkozásokat, mert néhány hét elteltével a koronavírus-járvány miatt be kellett zárni. Amikor lehetett, heti egy alkalommal tíz-tizenkét fő rendszeresen jött a programokra. A Covid negatív hatással volt a közösségre, ráadásul időközben a napköziből is kellett költöznünk, mert az önkormányzat bérbe adta a szolgálati lakást. A klubélet megszűnésével nehéz volt összetartani a társaságot. Bíztunk benne, hogy előbb-utóbb újra nyitva áll előttünk az otthon ajtaja, ezért nagyon megörültünk, amikor tavaly megtudtuk, hogy a szükséges javítási, festési munkálatok elvégzését követően visszakapjuk az „Öreg Ovit”. Ezt az önkormányzat biztosította, valamint a költözéshez is kaptunk segítséget. Télen heti egy alkalommal jövünk össze, hogy megbeszéljük az élet nagy dolgait, valamint az egyesület aktuális rendezvényeit. Érdeklődésünknek megfelelő kulturális, szabadidős és egészségügyi programokat is szoktunk szervezni – foglalta össze röviden az „Öreg Ovi” történetét és működését Veronka néni.

Amikor azt kérdeztem, hogy ki miért szeret az Idősek Napközi Otthonába járni, valamennyien a szeretetteljes közösség erejét, a másikra való odafigyelést emelték ki. Matók Dezsőné Erzsike néni szerint nagyon fontos, hogy a közösség oldja az időkori magányt.

– Hiányoztak az összejövetelek. Sokszor olyan jól esik megbeszélni a problémáinkat és természetesen az örömeinket is megosztjuk egymással – részletezte. Ezt erősítette meg Tóth Mihályné is, aki hangsúlyozta, hogy a szeretet összetartja a csoportot, nemcsak a foglalkozásokon számíthatnak egymásra, hanem bármikor.

– A szerda ünnepnapot jelent számomra, mert akkor van klubnap. Jó érzéssel tölt el, hogy van hová menni, ahol feltöltődhet a lelkem. Gyakran felidézzük a régi szép időket, nosztalgiázunk. Közösen ötletelünk, tervezgetjük a programokat. Veronka mindig gondos háziasszonyként várja a kis csapatot – kapcsolódott be a beszélgetésbe Zámbori Gyuláné Éva néni. Az idő gyorsan elrepült a barátságos idősek társaságában. Közben megérkezett Ragoncza Anna is és elkezdődött a testet, lelket, szellemet harmonizáló meridián torna, hiszen az egészségtudatos életmódra minden korban oda kell figyelni…