Főként a település központjában és az óvoda környékén panaszkodnak az utcán kóborló kutyákra. Nem mindegyikük barátságos ugyanis, bár akad köztük szelíd is, a morgó, csaholó ebek viszont gyereket, felnőttet egyaránt megijeszthetnek. Nem lehet tudni ugyanis, hogy az állat beéri-e az acsarkodással, vagy akár harapni is akar. Az óvoda környékén is rémísztget anyukákat és kicsiket termetesebb kutya. A szülők nyilván féltik csemetéiket.

De iskolás gyerekkel is megesett már, hogy futva ment hazáig, mert a nyomába eredt egy kisebb, de annál barátságtalanabbnak mutatkozó négylábú. Az ebek a kerékpárosokat sem szívelik, az ellenszenv bizonyára kölcsönös…

– Az önkormányzathoz is érkeznek panaszok – árulta el megkeresésünkre Hegedűs István polgármester. – Nem is annyira új keletű ez a probléma, csak most jobban ráirányul a figyelem, bizonyára több a kutya az utcán valamiért. Főként a főtéren, buszmegálló környékén látják őket csavarogni. Különösen tüzelési időszakban jön rá a kutyákra a mehetnék. Amikor bejelentést kapunk, megpróbálunk utána járni, ki az eb tulajdonosa. Ha megtaláljuk a gazdát, igyekszünk lépéseket tenni, elérni, hogy jobban figyeljen a kutyájára, gondoskodjon arról, hogy a portáról ne tudjon kiszökni. Első körben kap egy felszólítást, ha nem változik semmi, helyszíni szemlét tartunk, kötelezzük a helyzet rendezésére.

A polgármester kifejtette, az a nehezebb eset, amikor nem tudják kideríteni, hová tartozik az adott kutya.

– Ilyenkor közösségi oldalon is keressük a tulajdonost, a lakosok is aktívak, jelzik, merre látták, vannak, akik fotókat is közzétesznek. Vannak olyan kóborló kutyák is, amelyek felbukkannak, aztán eltűnnek szem elől, majd később megint előkerülnek. A múltkor például bejelentették, hogy két kiskutyát találtak a határban, ki is mentünk, de nem találtuk meg őket. Az is előfordul, hogy egy állatbarát hazavisz kóbor kutyákat, de nem tudja őket megtartani, így várná, hogy valaki elvigye őket. Ezt mi nem tudjuk megtenni, és az állatmenhelyek is tele vannak, nem nagyon akad hely, így ezzel nem oldódik meg a gond – mondta a polgármester.

Az ebek többsége kis méretű, az óvoda környékén viszont nagy testű kutya mászkál szabadon, amitől félnek az emberek. Tudjuk is, hogy kié, igyekszünk hatékonyan fellépni vele szemben.

Persze Tiszavárkonyban is akadnak ténylegesen gazdátlan kutyák. Mint megtudtuk, jelenleg csak szóbeli megállapodás alapján, eseti jelleggel fordul befogóhoz az önkormányzat, de jövőre szeretnének állandó szerződést kötni. Az viszont éves szinten milliós költséggel jár, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon egy szervezet, bármikor lehessen hívni, hogy begyűjtsék a kóbor ebeket, így jó kérdés, miből tudja ezt az önkormányzat finanszírozni.

Ami viszont pozitívum: eddig még nem történt olyan kutyatámadás, ahol megmart volna valakit egy szabadon garázdálkodó eb.