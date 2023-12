– Az idei év számunkra is sok bizonytalanságot tartogatott, és ez a jövőben sem lesz másként. Ahol lehetett, spóroltunk, a takarékosság volt a fő cél – kezdte mondandóját a kisközség polgármestere. Pásztor Roland hozzátette: az önkormányzat arra helyezte a hangsúlyt, hogy az év végéig befejezzék a legfontosabb, Magyar Falu Program kínálta projekteket.

– Februárban elkészült egy járdaszakaszunk, de rendbe hoztuk a leégett kazánházunkat is. Véget ért továbbá a civil házunk felújítása, melyet először a nyugdíjas klubunk vett birtokba. Tervezünk itt közösségi rendezvényeket, sőt egészségügyi szűrőnapokban is gondolkodunk. Ezenfelül kialakítanánk a helyszínen egy falutörténeti gyűjteményt – hívta fel a figyelmet a település első embere.

Ottjártunkkor az is kiderült, hogy a tárlat vitrineiben a község lakóinak tárgyi emlékanyaga kapna helyet. Emellett a nagykőrösi Arany János Múzeum ide vonatkozó értékeire is támaszkodna a kollekció.

A településvezetőt ezt követően egy, a környéket leginkább foglalkoztató útfejlesztésről kérdeztük. A térségben ugyanis régóta húzódó probléma a Kőröstetétlent Szolnokkal összekötő út áldatlan állapota, amely mihamarabbi megoldást kíván.

– Az út rendezése ügyében minden döntéshozót felkerestem, ezáltal valamennyien értesültek a helyzetről. Választ is kaptunk, amelyben elmondták, hogy nem sok forrás van most erre a szakaszra. A közútkezelővel szintén folyamatosan tartom a kapcsolatot, ők az első helyeken szerepeltetik a felújítandó utak listáján – vázolta a helyzetet Pásztor Roland, majd rámutatott: az út rendbetétele nem csupán a falubeliek ügyét szolgálná, hiszen a vonal a környező településekről ingázókat is nagyban érinti.

– Sokaknak lenne fontos, hogy megfelelő minőségi úton jussanak el munkahelyre, iskolába vagy éppen az orvoshoz. A Pest vármegyei szakaszt nemrégiben teljesen felújították, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rész viszont még várat magára – emlékeztetett a polgármester.