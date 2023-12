Apró figurák, homok, kövek, ágak. Aprólékos munka előzte meg a cibakházi betlehem felállítását. Herkó Ágostonról korábban is beszámoltunk már, idén hetven négyzetméteres installációt álmodott meg, melynek híre a nagyközség határain túlra is eljutott. Videó is készült a monumentális kompozícióról, melyet saját közösségi oldalukon osztottak meg.