Első alkalommal szervezett karácsonyi autós, motoros, traktoros felvonulást Ádám János és a BRT Szlalom csapata Jászapátin. A közel száz járműből álló ünnepi karaván vasárnap este a mezőgazdasági repülőtérről indult, majd a felvonulók az előzetesen bejelentett útvonalon gurultak végig, mosolyt csalva a nézelődők arcára.

A résztvevők többek között színes fényfűzérekkel, csillogó-villogó karácsonyi figurákkal, fenyőfákkal díszítették fel járgányaikat. Akadt, aki egy óriási télapót, míg más rénszarvas szánt rögzített az autója tetejére.

Egy kisteherautó platóján hangulatos karácsonyi nappalit rendeztek be, de a traktorokat is parádés fényruhába öltöztették. A jászapáti önkéntes lánglovagok is csatlakoztak a felvonuláshoz, tűzoltóautójukat színes fényfűzérrel díszítették.

Az autókból hangulatos karácsonyi zene szólt, a BRT Szlalom nevében Ádám János kívánt boldog karácsonyt a városlakóknak.