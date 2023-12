Éveken át fennakadás nélkül működött a vízóra leolvasása és a számla kifizetése a fegyverneki Hársfa utcai sorházakban, ám nyáron, a csatornázási munkálatok lezárulta után levelet kaptak a lakók a szolgáltatótól, hogy cseréljenek vízórát saját költségükön, mert otthonaik társasházaknak minősülnek, egyedi mérőóráik pedig csak mellékmérőnek számítanak.

A kosárlabda NB I/B 13. fordulójában a hazai pályán játszó jászberényi csapat óriási küzdelemben, hat ponttal legyőzte régióbeli riválisát, a Ceglédet szombaton este. A mérkőzés lefújása után az örömmámorban úszó jászberényi játékosok levegőbe dobálták távozó kapitányukat, Kucsora Csabát, aki hétfőtől az Atomerőmű SE játékosa lesz.

Ünnepi köszöntője után advent második gyertyáját Sári Kovács Szilvia alpolgármester gyújtotta meg szombaton, a karcagi Városháza előtti téren. A gyertyagyújtás után Fehér Klaudia Zsaklin, a Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola diákja Tóth Anna, A titokzatos hóember című meséjét mondta el.

Számos menetrendi módosítást, korrekciót vezet be országszerte a Volánbusz és a MÁV is december 10-től. A változások, melyek elsősorban a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása miatt születtek, érintik többek között Tiszafüredet és Karcagot is.

Lesodródott az úttestről, majd árokba hajtott egy autó szombat este a Tiszasüly és Jászladány közötti úton, a jászkiséri elágazásnál. A járműben öten utaztak, egyiküket a jászkiséri önkormányzati tűzoltók emelték ki, illetve áramtalanították a kocsit.

A pénteki NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend találkozón Achilles-ín szakadást szenvedett Jr. Clay, a szolnokiak irányítója. A játékost szombaton sikeresen megműtötték, felépülése azonban akár fél évet is igénybe vehet, ezért helyére új irányítót keresnek.

Karácsonyi készülődés vette kezdetét szombaton a szolnoki Napsugár Gyermekházban, ahol minden érdeklődőt szeretettel vártak egy kézműves alkotó délutánra. Hagyományőrző, ünnepkörhöz kapcsolódó dekorációkat, tárgyakat, kreatív díszeket készíthettek az ügyeskezűek.

Az egészséges versenyszellem növelése és a sport szeretetének elősegítése volt a célja annak a megmérettetésnek, melyet első alkalommal rendezett meg szombaton az ArtGym Szolnok. Az eseményre bárki jelentkezhetett, a feladat pedig az 50 kalória minél gyorsabb letekerése volt.

Harminc éve kezdte el Karcagon az úszásoktatást Keserű Sándor edző. A három évtizedes oktatás alkalmából Szepesi Tibor polgármester köszönte meg az edző fáradhatatlan, eredményes munkáját és kívánt még sok szép szakmai sikert neki és az úszóinak.

A Harford megyei seriff helyettese éppen a marylandi Bel Airben járőrözött, amikor egy eszméletlen gyermeket karjában tartó nőre lett figyelmes. A férfi azonnal értesítette a mentőket, akik a 3 éves fiút kórházba vitték, a kis Jason Garcián azonban már nem lehetett segíteni. Mint később kiderült, a gyermek halálát édesanyja kegyetlensége okozta.