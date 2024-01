– Az idei évre azt tervezik, hogy próbálják minél jobban kiaknázni az Újszásszal és Szászberekkel közös Zagyva Ökopark turisztikai projekt adta lehetőségeket. Milyen terveik vannak?

– Januárban próbálok egyeztetni Lovas Attilával, a KÖTIVIZIG igazgatójával, hogy konkrétan mik a lehetőségeink a Zagyvával kapcsolatban, ez alapján tudunk pontosan tervezni. Megpróbálnánk civil összefogással kitisztítani a folyószakaszt is. Az év első két hónapjában elkészítjük az éves programtervet, ebbe már beillesztenénk a turisztikai elképzeléseket is. Sok függ azonban a vízállástól is, 2022-ben is akkora volt az aszály, hogy nem lehetett csónakkal közlekedni a folyón. Nekünk mindenképpen az lenne a jó, ha településünk a túrák kiinduló- vagy célállomásként szerepelne, mivel akkor a kirándulást összekötnénk egyéb helyi programokkal. Gondolok itt például a különféle települési rendezvényekre, tavaly például a falunapon is evezhetett, aki akart. De a Kisszögben is lehetne vetélkedőt, közös bográcsozást egyéb eseményeket rendezni, a felmerülő igények szerint. Akár Szolnokról is érdemes lehet ellátogatni hozzánk egy vízi kirándulásra. Többszemélyes túrakenuink vannak, és 56 evezőnk, így 40-50 fős csoportokat tudnánk fogadni.

– A turisztikai pályázatban kerékpárokat is beszereztek, ezekre építenek-e programok?

– Igen, biciklivel haladva a folyó mentén a Zagyva-part élővilágával ismerkedhetnek a kirándulók. Jelenleg 20 kerékpár nálunk, 25 Újszászon, 20 pedig Szászbereken van, lehet tehát két keréken is közlekedni a települések között.

– A helyi gyerekek használják-e a kenukat?

– Tervezzük, hogy a táborozások rendszeres programjává tesszük a kenuzást, erre volt is példa az elmúlt évben. Iskolaigazgatóként pedig azt tervezem, hogy a felsősök az iskolai programban kipróbálhassák, milyen a folyón evezni.