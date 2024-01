Gaszparjan Armine korcsoportjában első, Gaszparjan Narine és Ladányi Lilla korcsoportjukban holtversenyben harmadikok lettek, felkészítő edzőik Kiss János és Sós János és Dobi Fanni voltak.

A negyedikes Lilla és Narine a sport mellett a tanulásban is jeleskedik. Imádnak tornázni, nagyon hajlékonyak, nem okoz gondot nekik sem a gerenda, sem a talajgyakorlat, vagy épp a szaltó, de a szekrényugrás is megy. Lilla kedvence a gerenda, korábban a torna edzések mellett úszásra is járt, ez ma már nem fér bele idejébe a tanulás mellett.

Narinének a talajgyakorlat a kedvence, most 9,1 pontot kapott, évekkel ezelőtt az első edzésén a szekrényugrás még nem sikerült, de nem adta fel, immár ott is hozza a magas pontszámokat. Örül a bronzérmének, inspirálja következő versenyére. Kishúga, Armine nagyon várta első diákolimpiáját, az előre és a hátra szaltó a kedvence, bár a szekrényugrás elsőre neki sem ment, azóta megtanulta, miként tartsa a kezeit. A mostani a nyolcadik aranyérme. Mindhárman szeretnek rajzolni, énekelni, néptáncolni. Az édességet is kedvelik, edzőjük szerint csak pénteken ehetnek csokit, bár előfordul, hogy időnként eltérnek ettől a szabálytól. A nagyobbak olvasási versenyen is eredményesen szerepelnek, az elsős Arnine még a 10-es számot tanulja és várja, hogy az összes betűt megismerje, hogy tudjon olvasni.

– Hogyan zajlik az iskolában a tehetséggondozás? – kérdeztük Nagyné Lenge Margitot, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda igazgatóját.

– Iskolánkban ez kettős a feladat, hiszen nagyon sok gyerekünk indul hátránnyal, nekik kellenek felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, de figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra is. Alsóban minden tanító néninek van lehetősége két délutáni – egy felzárkóztató és egy tehetséggondozó – foglalkozásra. Ők döntik el, hogy ezt épp matematikából vagy magyarból tartják, vagy versenyre készülnek. Versenysportra Kunhegyesre járnak diákjaink, illetve a tanévben a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata is megkezdte működését nálunk fenntartónk, az Egri Főegyházmegye segítségével. Első, harmadik osztályban van furulyaoktatás, négy-öt pedagógus tanít egyszerre egy osztályban. A tehetséges alsósainknak most rendezik majd meg a szépolvasási versenyt, a felsősöknek már volt Szentírás szépolvasási verseny, de több levelezős megmérettetésen is részt vesznek diákjaink.