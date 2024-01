A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolában is bevezették a svédasztalos menzát. Az újításról a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. számolt be a társaság közösségi oldalán.

– A gyerekek kedvence, nem is csoda, hogy a Kőrösi után a Kodályba is „bevittük” a svédasztalos menzát – írták hétfőn a társaság illetékesei. Ahogy közzétették: ezáltal a minőségi és mennyiségi étkezés biztosított, kevesebb ételhulladék marad, a diákokat önállóságra neveli, ráadásul még a helyi őstermelőket is bevonja a közétkeztetésbe.

– Nem állunk meg itt sem, mert biztosak vagyunk abban, hogy a Kodályból sem érkezik negatív vélemény az újragombolt menza kapcsán – írták a bejegyzésben.