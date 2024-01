Az elmúlt hét végére Szolnok két forgalmas útszakaszánál bekövetkezett felszín alatti vízhálózati csőtörés esetében is elvégezték a helyreállítási munkálatokat a szolgáltató Víz- és Csatornaművek Zrt. dolgozói. A vízszolgáltatás gyorsan helyreállt a Szántó körúton és a Mártírok útján is, azonban az útburkolat-javítás a betonbeszerzési nehézségek miatt még mindig várat magára. Emiatt a Szántó körúton a Kassai úti általános iskola sarkánál, valamint a Mártírok útján, a nyelvstúdió előtt – ugyan a sávlezárásokat már feloldották, de – továbbra is fokozott figyelemmel történő járműközlekedésre kérik az autósokat.