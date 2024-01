– Éppen a napokban indult nagy útra néhány védencünk, a kutyák szerencsésen meg is érkeztek. Német partnerszervezetünk által jutottak ismét külföldre az állatok, ők leellenőrzött helyre, állatszerető családokhoz kerülnek. Boldogságunk hatalmas, ugyanakkor nem felhőtlen. Napokon belül jön ugyanis az utánpótlás – foglalta össze a jelenlegi helyzetet megkeresésünkre Varga Katalin.

Az egyesület elnöke hálával szól a partnerszervezettel való együttműködésről, mint mondta 2015 óta számíthatnak rájuk, általuk rendszeresen gazdásítanak kutyákat külföldre.

– Ők mostanában kimondottan keverék kutyákat mentenek, nálunk van „választék”. Reméljük, még sokáig megmarad velük az együttműködés – tette hozzá az elnök.

Sokan nem veszik komolyan a felelős állattartást

Szinte naponta érkezik hozzánk állat. Jelenleg a hetven férőhelyünkön legalább 80 kutya van, s mellettük még 20 macska is él az állatotthonban. A mezőtúri gyepmesteri telepen is telt ház van, ott ráadásul altatásveszéllyel is számolni kell, onnan is muszáj áthoznunk kutyákat

– részletezte Varga Katalin, aki szerint a helyzet annak köszönhető, hogy az emberek még mindig nem veszik komolyan a felelős állattartás kérdését.

– Fontos üzenetünk, hogy lehetőleg csak az tartson társállatot, aki képes gondoskodni is róluk. Sokan úgy gondolják, hogy elég csak enni adni az állatnak, s nincs más teendő. Ez azonban ez nem igaz. Hiszen gondoskodni kell a chipről, be kell oltatni az állatot, és egyéb orvosi költségek is felmerülhetnek. A napokban is hoztunk be olyan kutyát, amely hároméves és nincs benne chip, nincs oltása sem. Pedig, hangsúlyozom: háznál, gazdánál élt ez az állat. Amikor ilyeneket tapasztalunk, akkor szomorodunk el igazán – tette hozzá Varga Katalin, aki azt is hangsúlyozta, hogy a túlszaporulat a legnagyobb probléma: az ivartalanítás lenne a kulcs, hogy ne szülessen meg ennyi nem kívánt kutya és macska.

Tim a mezőtúri állatotthon az egyik kis lakója

Forrás: Kóborka Egyesület

Egy év alatt duplájára nőtt az állateledel ára

– Természetesen mi segítünk, mondhatom: erőnk felett. Nem panaszként, de arról is szólnom kell, hogy ez egyáltalán nem egyszerű. Az ennivaló ára tavalyhoz képest duplájára emelkedett, jelenleg több mint nyolcszázezer forintot költünk erre havonta. Ehhez hozzájönnek a magas orvosi költségek, a közüzemi számlák, a kennelek és a kerítés folyamatos karbantartása, a menhely célirányos bővítése. Közhasznú egyesületként az állatszerető emberek támogatásával jutottunk el eddig. Továbbra is számítunk erre a segítségre, mert nélkülük nem tudjuk működtetni az állatotthont – mutatott rá végül az elnök.