Idén is megnyitotta kapuit a tiszaföldvári bolhapiac és baba-mama börze. A hideg sem riasztotta el az árusokat és vásárlókat vasárnap. A használt ruhákat, cipőket, kézműves termékeket is kínáltak a kofák, biciklik, szerszámok is sorakoztak a kínálatban. A döntést hosszú nézelődések előzték meg az immár hagyományossá vált tiszazugi programon. Bevált ugyanis a gondolat, hogy ami az egyiknek kacat, a másiknak érték lehet. A Földvári Hírlap közösségi oldalán közzétett fotók szerint orosz mesefüzetek is előkerültek a dobozokból, ahogy plüss játékokból sem volt hiány.