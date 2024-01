Szinte minden egyes nap szomorúan konstatálom, hogy veszélyes világban élünk. Háborúk, halálos vírusok pusztítanak, és emellett ott van még az internet is, ami ma már minden család otthonában megtalálható. Két hír böngészése között nem is gondol rá az ember, mennyi, de mennyi veszélyt rejteget. Hogy a közösségi médiába feltöltött fotója hol köthet ki egy másik névvel például. És hogy az arcképét akár anyagi haszonszerzésre is felhasználhatják. Pedig ez maga a rögvalóság.

Hihetetlen mire vetemednek egyesek a pénzszerzés érdekében. Az internet sötét bugyraiban bujkálva csapnak le áldozatukra, annak tudta nélkül. Ez sajnos megtörténik az átlagemberrel is, és egyre gyakrabban az ismertek is célponttá válnak. Sokszor a területükön elismert szakemberek, orvosok, hiszen valljuk be, az egészségügy örök, és nagyon jó biznisz. És tudjuk, hogy az egészség a legfontosabb. Ennek érdekében, a gyógyulásért, a fájdalom enyhítéséért mindent megtennének a szenvedők. Ezt használják ki elsősorban ezek a lelkiismeretlen emberek, akik mostanában még tovább mennek. Személyiségeket lopnak hozzá. Merkely professzor, Zacher Gábor, és most a köztiszteletben álló szolnoki háziorvos, dr. Hoksári László nevével, arcával próbálnak becsapni átlagembereket, ki tudja milyen termékekkel.

Ez mindenkinek borzasztó. A becsapott vevőnek és azoknak a szakembereknek is, akiknek személyazonosságát kóklerkedésre használják, rontva ezzel a hitelességüket.

Nagyon, de nagyon súlyosan meg kellene büntetni ezeket a háttérben ügyködő, arctalan és messzemenően arcátlan csalókat, akik azt hiszik, bármit megtehetnek a számítógépeik mögé bújva.