Jelentősen lehűlt a levegő, és az előrejelzések szerint néhány napig még hasonlóan hideg időjárás várható.

– Kérem, fordítsanak nagyobb figyelmet az ismerősökre, szomszédokra, főleg az egyedülálló, idős szomszédokra, rokonokra, tudnak-e fűteni magukra, meg tudják-e oldani a szükséges gyógyszer, élelmiszer vásárlást, illetve, hogy el tudnak-e jutni postára, orvoshoz. Amennyiben valakinek segítségre van szüksége az említettek kapcsán, kérem keressen – tette közzé Túri Tibor közösségi oldalán. A polgármester arról is szólt, hogy a művelődési ház reggel nyolc órától este hatig nyitva tart, ott is mindenkit szívesen látnak egy meleg teára, nyugodtan térjetek be kicsit megpihenni, átmelegedni.

– Reggel néhány autós úgy indult útnak, hogy csak egy kis részen volt lekaparva a szélvédőről a jég, ami nagyon veszélyes, mert nem biztosít megfelelő kilátást a járműből, kérek minden közlekedésben résztvevőt, szánjon kellő időt az indulásra – írta bejegyzésében.