A CONTACT MKSZ, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szolnoki partnerszervezete és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei koordinátoraként évek óta dolgozik az élelmiszer feleslegek hasznosításáért. Múlt év december 17-től immár hat áruházlánccal állnak kapcsolatban, két angol, egy francia, egy amerikai és két német áruházlánctól mentik az élelmiszereket. Ezekből a vármegyeközpont rászorulói mellett Vezseny, Csataszög és Nagykörű kispénzű lakói, családjai is részesednek kedden, csütörtökön vagy pénteki napokon.

Az elmúlt héten megérkeztek az első idei szállítmányok a falvakba. Az érintettek kapnak péksüteményeket, zöldség- és gyümölcsfélét, konzerveket, valamint az amerikai áruházlánc jóvoltából rövid lejárati határidejű fagyasztott hústermékeket is.

– A CONTACT MKSZ feladatellátása nem csak Szolnokra, hanem az egész vármegyére kiterjed, már csak ezért is segítünk más településeket is – nyilatkozta dr. Molnár Beáta elnök. – Az említett három településre 2020 óta szállítunk élelmiszert. Szervezetünknek vagy egy rászorultsági listája, ez alapján pedig a szóban forgó három településen él a legtöbb, hozzánk beregisztrált rászoruló, ezért esett rájuk a választás. A későbbiekben tervezzük, hogy több településre is kiterjesztjük működésünket. Ehhez viszont bővítenünk kell a humánerőforrásunkat, amihez viszont meg kell teremteni a szükséges anyagi forrást, amin folyamatosan dolgozunk.

Csataszögön is jutott péksüteménytől kezdve zöldségféle is a támogatottaknak

Forrás: Beküldött fotó

A szervezet elnöke azt is elárulta, nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak azoktól, akik részesednek a mentett élelmiszerekből.

– Az érintettek sokszor írnak levelet, hogy megköszönjék az adományokat, a tőlünk kapott segítséget. Sajnos, nagy szükségük van erre a támogatásra, sokan az egyedül élő kispénzű nyugdíjas, kevés pénzből gazdálkodó család – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta.

A támogatott települések közül Csataszög a legkisebb. A múlt évi statisztika alapján 326 fő lakja. Szociális alapon közülük idén negyven család jogosult az élelmiszer-adományra.

– Egyik héten a jogosultak egyik fele, másik héten a másik fele kap élelmiszert – árulta el Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. – A polgármesteri hivatalban a dolgozóink állítják össze a csomagokat, ügyelve arra, hogy mindenki egyformán részesüljön a különféle élelmiszerekből. Nálunk sok az egyedül élő nyugdíjas és a nagycsaládos is, így jól jön a segítség. Nyugdíjasok mondják, hogy megfelelő módon tárolva akár egész hétre megvan így nekik a reggelijük vagy a vacsorájuk. Boltban egy édes vagy sós süteményért egyébként négyszáz-ötszáz forintot kéne fizetniük. Ez a kezdeményezés is nagyon jó, nem megy így kárba az élelmiszer – mondta a polgármester.

A tavalyi évben egyébként Csataszögön hetente 21 családnak – éves szinten 2941 főnek – nyújtottak segítséget az élelmezéshez. Negyvenhat alkalommal összesen 8280 kilogramm ennivalót osztottak ki, melynek értéke 6,624 millió forint.

Vezsenyen hetente 30 családnak – az év folyamán 4804 főnek – biztosított adományt a CONTACT MKSZ. Negyvenkét alkalommal osztottak ki összesen 14 700 kilogrammnyi élelmiszert, 11.76 millió forint értékben.

Nagykörűben hetente 30 család – éves szinten 3165 személy – kapott ilyen jellegű segítséget. A negyvennyolc alkalom során 12 240 kiló élelmiszer talált gazdára, amiért egyébként összesen 9,792 millió forintot kellett volna fizetnie az érintetteknek.