Egy kis sírás, de leginkább önfeledt játék és nevetés tölti be a legújabb szolnoki bölcsődét. Hétfőn a gyermekek birtokba vehették a Temető úti, újjáépített Búzaszem bölcsődét, mely magas színvonalú ellátást biztosít számukra. A benépesülő nevelési intézménybe a megnyitó után Szalay Ferenc is ellátogatott, a városvezető maga is izgatottan és örömmel járta körbe a korszerű, hangulatos épületet.

Valóban izgatottsággal érkeztünk. De biztos vagyok benne, hogy a hétfőn, ide először belépő szülők és gyerekek még nagyobb izgalommal és lelkesedéssel léptek be az ajtón. Az építkezés közben többször láttuk, most pedig megtekinthetjük az eredményt, ami csodálatos lett

– mondta el az intézménybejáráson Szolnok polgármestere.

Szalay Ferenc kiemelte: a Búzaszem bölcsőde megépülése egy stratégia része, hiszen a városban megszületett egy döntés, mely szerint a gyerekek köré szövődő lehetőségekből a lehető legjobbat, és magas színvonalút hozzák létre.

– Legyen szó bölcsődéről, óvodáról, iskoláról vagy éppen egészségügyi intézményről, rendelőintézetről. Az elmúlt időszakban több ilyen létesítmény épült újjá, újult meg. Öröm számunkra, hogy most is ilyen alkalomról számolhatunk be – emelte ki a városvezető, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki dolgozott a sikerért.