Időigényes elfoglaltságnak hódol a szolnoki Csicsman György, aki hosszú évek óta próbál messzire jutni családja múltjában. Kutatásai már a kezdetekkor izgalmas eredményekkel kecsegtettek, ugyanakkor rejtélyek egész sorával is szembesülnie kellett a családfakutatónak. Famíliájának históriája ugyanis végigvezet bennünket Zsigmond király korától a második világháborúig, Bulgárián át az egykori Felvidékig. A nyugalmazott munkaügyi szakember a jövőben is folytatná őseinek megismerését, később pedig lányainak adná tovább a már napvilágot látott családi részleteket. Mint mondja, a hétköznapokban nem csupán a régmúltat elemzi, de ő maga is tevékenyen tesz azért, hogy nevét és munkásságát hosszú ideig megőrizze a családi legendárium. Szabadidejében Szolnok épített örökségét fotózza, hogy azok mai formájára még sokáig emlékezzen az utókor. Csicsman Györggyel Hartai Gergely beszélgetett.