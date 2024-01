– Szolnok immár kétszer kapta meg a Tehetségbarát Önkormányzat díjat. Mit lehet tudni a város tehetségtámogató munkájáról és hogyan kapcsolódik ehhez a Nemzeti Tehetség Program?

– Jó, hogy Magyarországon nagyon fontos dolog a tehetség, mit erőforrás. Hazánkban a Nemzeti Tehetség Programon keresztül tizenöt éve komoly anyagi erőforrás és szakmai bázis áll rendelkezésre a tehetségek felkutatására, fejlesztésére és azok hasznosítására. Lehet, hogy a „hasznosítás” szó furcsának tűnik ebben a témában, de azt gondolom, hogy a tehetségek akkor érzik jól magukat, ha vannak lehetőségeik arra, hogy megmutassák, mit is tudnak. A NTP sok fajta feladatot vállal, ezek között kiemelkedő, hogy díjazza azokat az önkormányzatokat, melyek kiemelten foglalkoznak a tehetségekkel és pályáznak a tehetségbarát díjra. Örömmel jelenthetem be, hogy 2013 után 2022-ben is megkapta Szolnok ezt az elismerést.

Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen szerencsére nagyon sok tehetséges fiatal van, ez az alap, de szerencsére nagyon sok tehetséges pedagógus is van. Nagyon fontos, hogy a városban az iskolákon keresztül komoly tehetségfejlesztő munka folyik. Ehhez persze hozzátartozik a család szerepe, valamint az iskolán kívüli világ is, ami a városban nagyon sokrétűen teremt lehetőséget a tehetségek gondozására.

– Hogyan lehet azonosítani a tehetségeket?

– Azt szokták mondani, hogy egy tehetség kiragyog a többiek közül. Ez igaz, de azért ne feledjük el, hogy mindenki tehetséges valamiben. Általában már az óvodában is keresik a tehetség csíráját, de NTP keretében ötödik osztálytól kezdődött el egy olyan mérés, mely segíts a tehetségeket jól azonosítani. Vannak ugyanis megbúvó tehetségek is. Sokszor van olyan, hogy a gyermek magatartása nem teszi lehetővé, hogy egyértelműsítsék a tehetségét. Nagyon fontos az azonosításban a pedagógus szerepe, lehet, hogy csak egy szakkörön veszi észre, hogy egy gyerek valamiben kiemelkedő. Segíteni, támogatni kell ezeket a fiatalokat.

– Hogyan támogatja a Nemzeti Tehetség Program a fiatalokat a különböző területeken?

– Ha a számok nyelvét nézzük, akkor 2023-ban 4,3 milliárd forint állami költségvetési forrással, az egy százalékos felajánlások állami kiegészítésével: ennyit tud az állam fordítani direktben a programra. Ebből a forrásból mintegy 350 ezer magyar tehetség segítése realizálható, ez országhatáron kívül és belül. Ha megnézzük a tizenöt évet, ami eltelt, ezalatt több mint 33 milliárd forint állt rendelkezésre. 2008-ban húsz évre fogadta el a Magyar Országgyűlés azt a programot, mely pártpolitikán felül állva a nemzeti tehetséget támogatja. De számos lehetőséget sorolhatnék még, így például a különböző szakmai ösztöndíjakat.

– Hogyan mérhető a program sikeressége?

– Természetesen számokban is mérhető. Gondoljunk csak a megméretésekre vagy például az iskolák közötti versenyek, rangsorokra. De azon túl is realizálhatók a tehetséges emberek sikeressége. Amikor valamilyen kutatásokban, kísérletekben vesznek részt magyar fiatalok vagy már tapasztaltabb emberek, nem szabad elfelejteni, hogy ők mind a magyar köznevelési rendszerben kapták meg az alapokat. Ha jól élnek a fiatalok a nevelés adta lehetőségekkel, előnyökkel, akkor vannak hosszútávon igazán eredményei a tehetséggondozásnak.

– Mit adna útravalóul a témával kapcsolatban?

– Azt, hogy amikor egy ember álmodik és vágyai vannak, akkor valóban merjen vágyakozni. Aztán jöjjön el a pillanat, amikor jó sok munkával, kitartással megvalósítja a célját, s legyen ereje azt véghez vinni. És csinálja szenvedéllyel, amit csinál, mert az az igazi flow élmény.

A podcast beszélgetésben szó esik továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tehetségsegítő Tanács munkájáról, valamint arról is, hogy egy film is készült a szolnoki tehetségsegítésről, melyben fiatalok maguk mondják el, miért jó Szolnokon tehetségesnek lenni.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.