A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) által rendezett vetélkedő első fordulójában országosan 48 egészségügyi szakképző intézmény hallgatói vettek részt, összesen 813 fő adott számot elméleti tudásáról. Teljesítményük alapján 438 fő szerzett jogosultságot a második fordulón való részvételere. Vármegyénkben 21 fiatal jutott tovább a második fordulóra. Betegség miatt azonban többen nem tudtak megjelenni a szerdai megméretésen a Hetényi Géza Kórházban, tudtuk meg Dankó Zsuzsannától, a MESZK területi szervezetének elnökétől.

Egészségügyi szakemberek előtt kellett vizsgázniuk a diákoknak

Fotó: Mészáros János

A szolnoki versenyen a skill laborban konkrét szituációs gyakorlat formájában mérték össze alapápolás-gondozás, elsősegélynyújtási alapismeretek témakörében a tudásukat a résztvevők.

Megkapva a feladatot, a fiataloknak egy rövid felkészülési időt követően a három bíráló egészségügyi szakember árgus tekintete előtt kellett végrehajtani a műveleteket, melyre harminc perc állt rendelkezésükre. A vetélkedőnek nagy volt a tétje: az első helyezés jelentette a belépőt az országos versenyre, melyet tavasszal rendeznek meg.

A diákok izgalommal várták, hogy a bírák elé lépjenek, a várakozók egyikét megkérdeztük, mi vonzotta az egészségügyi szakmához.

A versenyzőknek bábu használatával, csecsemőgondozással kapcsolatos ismereteikről kellett számot adniuk

Fotó: Mészáros János

Osztroluczki Flóra Mezőtúrról érkezett, a Teleki Blanka Gimnázium 12. évfolyamos tanulójaként.

– Kiskoromban volt egy nagy balesetem, ami hosszú kórházi kezeléssel járt – árulta el a lány. – Így már maga a kórházi környezet sem volt idegen. Én annak idején fel sem fogtam, milyen rossz dolog, hogy a kórházban vagyok. Később a biológia is érdekelt. A pályaválasztásnál gondolkodtam cukrászaton, mert az is érdekel, de úgy gondoltam, szeretnék valami fontosabbal foglalkozni. Ebben a szakmában pedig a munkám során tudok másokon segíteni, fizikálisan vagy akár pszichés támogatással is. Mindenképp szeretnék továbbtanulni is, nagyon vonz a mentőtiszti munka és a szülészet is, így még nem döntöttem – mondta.

