Parlagi sas, egerészölyv, vörös vércse. Ezeket a méltóságteljes égi ragadozókat láthatták szombaton azok, akik útra keltek a jászberényi Sasközpontból. Éppen most zajlik az országos sasszinkron, melynek keretében szerte az országban madarászok, természetjárók számolják össze hazánk ragadozó madarait.

A Hortobágyi Nemzeti Park által működtetett központból is elindult egy népes csapat, amely dacolva a jeges széllel útra kelt a fagyos pusztában, hogy számba vegye a „kampóscsőrűeket". Kitartásukat siker koronázta, csak a délelőtt folyamán négy parlagi sast is láthattak, de vércséket, ölyveket is beírhattak a digitális naplóba.

– Mindet! – ez volt a válasz a kérdésre, hogy melyik madarat szereti jobban az a tízéves forma fiú, aki Budapestről érkezett. Azért csak kibökte végül, hogy szívéhez legközelebb a hatalmas, két és fél méteres szárnyfesztávolságú, a Jászságban is költő rétisas áll. Édesanyja pedig büszkén mondta, hogy fia mennyire szeret a természetben lenni, ez pedig ma már nagy szó.

A látott madarak egy országos adatbázisba kerülnek, a számokat összeadva pedig hamarosan kiderül, melyik ragadozónk hány egyede figyelhető meg egy adott területen. És hogy pontos legyen a számítás, az országot bejárható méretű négyzetekre osztották, ezeket járták be magányos madarászok, környezetvédők, vagy ahogy a Sasközpontnál is, vezetett csoportok.

Aki most kapna kedvet, nem csúszott le semmiről. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, vagy éppen a Hortobágyi Nemzeti Park vasárnap is indít ilyen megfigyelő túrákat. Kalandra fel, várnak a sasok!