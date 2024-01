Jászkisér önkormányzata nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, a város közterületi fásítási programja több elemből áll. Évről évre igényelnek növényeket a Településfásítási Programban, idén is csatlakozni kívánnak a kezdeményezéshez – mondta el érdeklődésünkre Lukácsi György.

A város polgármesterétől megtudtuk, hogy az elmúlt években használaton kívüli önkormányzati telkekre, valamint közterületekre és parkokba ültették ki a fákat. Természetesen önerőből is telepítenek növényeket, rendszerint akácfát, hogy a méhészeknek is kedvezzenek. Mindezek mellett a különböző fejlesztési pályázatok fásítási kötelezettségének is eleget tesznek.