A településüzemeltetési feladatok ellátásában Jászkiséren is fontos szerepe van a közmunkaprogramnak. Lukácsi György polgármestertől megtudtuk, hogy ebben az évben is hetven fővel terveznek. A közmunkások a helyi intézményekben takarítási feladatokat látnak el. A mezőgazdasági program keretében növénytermesztésben és állattenyésztésben dolgoznak. Mindezeken túl a szociális programban árkok, belterületi utak karbantartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása is feladataik közé tartozik.