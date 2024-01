– Minden ember szeretné jól érezni magát a bőrében, az eltervezett változtatásoknak mindig ez a mozgatúrugója – mutatott rá Hadadiné Szudi Gabriella személyi edző.

– Ilyentájt számtalan lelkes kezdő, vagy akár haladó sportolóval találkozom, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat az edzésekbe. Ugyanakkor talán tíz emberből kettő elég kitartó ahhoz, hogy végigcsinálja az életmódváltást. Jómagam ilyenkor mindenkinek azt javaslom, hogy ne egyszerre változtassa meg az étkezési szokásait és kezdjen el sportolni, mert sajnos így a legkönnyebb elbukni. Apránként és módjával kell megtenni a szükséges lépéseket, hogy sikeres legyen a változás. A legfontosabb az, hogy legyen meg a késztetés, az akarat a terveink megvalósításához. Bizonyára mindenkit más motivál, a lényeg, hogy egy reális és elérhető célt tűzzünk ki magunk elé – árulta el a személyi edző.

A monoton és egyoldalú étkezés sem megoldás az életmódváltásra, hiszen több hiány betegséget is okozhat hosszú távon

– folytatta Hadadiné Szudi Gabriella.

Viktor már hosszú ideje jár személyi edzésekre Gabriellához, akik ottjártunkkor lábnappal indították a napot

Fotó: Nagy Balázs

– Természetesen a már sokszor hallott szénhidrátszegény életmód nagyban segíthet a túlsúly problémáján. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy étkezésünkből teljesen el kell hagyni a szénhidrátot, hiszem már a csökkentése is látványos eredményt hozhat. Az étrend és az edzések terén is érdemes szakemberhez fordulni, aki nagyban megkönnyítheti a terveink megvalósítását. A különböző internetes platformokon számtalan olyan videót látni, amelyek a helyesnek vélt gyakorlatokat mutatják be például egy edzésénél. Ezzel sajnos csak annyi a probléma, hogy a legtöbb esetben nem megfelelően prezentálják a gyakorlatokat, ami hatalmas károkat okozhat a testünknek. Időnként hasonló fenntartásokkal kell fogadni mondjuk a fehérjepor-készítmények fogyasztásával kapcsolatos információk egy részét is, hiszen ebben az esetben is csak a szakértők tanácsát érdemes követni – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a személyi edző.