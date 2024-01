Három főt foglalkoztat idén Tiszavárkony önkormányzata a közmunkaprogramban.

Hegedűs István polgármester elmondta, közalkalmazottaik mostanában leginkább a tisztasági munkálatokba segítenek be, az önkormányzati épületekben takarítanak. Emellett szabadtéri tennivalóik is akadnak: még hullanak a levelek a fákról a közterületeken, eszek összeszedése is ő feladatuk.