A közelmúltban alakult színtársulat Szabó Péterné drámapedagógus és Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési munkatárs vezetésével működik. A műsor után Orvos-Nagy István elnökhelyettes köszöntötte a rendezvényen megjelent egyesületi tagtársakat, helyi civil szervezetek vezetőit, valamint Kőszegi Ferenc nyugalmazott alezredest, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Észak-Magyarországi Régió vezetőjét, Horváthné Halász Klára őrnagyot, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 4. Hadkiegészítő és Toborzó Központ Parancsnokát, Terenyi Krisztina őrnagyot, a MHKIKNYP 9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjét, Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselőt és Antal Júliát, a Karcagi Rendőrkapitányság rendőr alezredesét.

Rab János nyugállományú őrnagy elnöki beszámolója előtt egy perces néma felállással emlékeztek meg elhunyt tagtársaikról a jelenlévők. Az egyesület taglétszáma jelenleg 129 fő, akikkel a kapcsolattartás folyamatos volt 2023-ban is. Tavaly köszöntötték a kerek évfordulós tagjaikat, megemlékeztek a nemzetközi nőnapról, szabadtéri rendezvényeket, közös főzéseket is tartottak, a honvédelem napján is koszorúztak, de a jeles városi ünnepségeken is ott voltak tagjaik. Egynapos kiránduláson jártak Békéscsabán és Egerben, négynaposon Nagyatádot és környékét fedezték fel. Az egyesület Kertbarát tagozata tavaly is eredményesen működött, idén is van lehetőség kertföld kedvezményes bérlésére, művelésére. Sikerült felújítani a volt laktanya területén lévő Emlékszobákat is, így újra látogathatóak. Programjaikhoz több pályázaton nyert az egyesület támogatást és helyi civil szervezetekkel is adtak be sikeres pályázatot.