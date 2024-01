A Túrkevei Atlétikai Club sportágnépszerűsítő rendezvényre várja az érdeklődőket január 6-án a túrkevei jégpályán. A program délután négy órakor kezdődik a Jászberényi Műkorcsolya Szakosztály Cori Kör Alapítvány ifjú tehetségeinek jégtánc bemutatójával.

Hét szuper, tehetséges lány mutatkozik be, és mutatja be a jégtáncot. Ezt követően birtokba vehetik a jeget azok, akik csak kikapcsolódásként szeretnének csúszni. Délután öttől este kilencig jégdiszkót tart Dj Robby (pályakarbantartás lesz 18 és 19 óra között). A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a program eső esetén elmarad, de bizakodnak, hogy meg tudják tartani. Büfé lesz a helyszínen és nyereményjátékkal is készülnek a vendégeknek.