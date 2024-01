1. Kettős gyilkosság történt Tószegen

Futótűzként terjedt a rossz hír Tószegen egy múlt hét hétfő este felfedezett rendkívül súlyos büncselekménnyel kapcsolatban. A napokban ugyanis meggyilkoltak egy házaspárt a községben. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

2. Szomorú látvány: alig lézeng pár vásárló a szolnoki piacon

Még igencsak év elején járunk, azon felül hideg is az idő, ezt pedig megérzik a piaci árusok is. A szolnoki vásárcsarnoknál, bár a legutóbbi hétvége elfogadható forgalmat produkált, vevőkből és eladókból is hiány van. Különösen hétfő délelőtt szembetűnő, milyen üresen kong a megyeközpont ominózus elárusítóhelye.

Fehérné Csiki Ágnesnél most is voltak vevők, még paradicsomot is vettek

Fotó: Mészáros János

3. Hat helyen csaptak le egyszerre a jászladányi drogterjesztőkre - galériával

Január 16-án egyszerre hat helyszínen tartottak kutatást, továbbá állítottak elő dílereket és fogyasztókat. Összesen 162 gramm növényi törmeléket és kábítószer/új pszichoaktív anyag gyanúját keltő porokat, pénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint a kereskedéshez használt eszközöket foglaltak le. A hat jászladányi férfi új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a faluban 500–5000 forint/adag áron.

Összesen 162 gramm növényi törmeléket is lefoglaltak

Forrás: Police.hu

4. Kegyetlenül, baltával ölhették meg a tószegi párt – galériával

A helyiek szerint egy ismerősük ölhette meg a tószegi párt. A férfi és nő ugyanis korábban befogadott egy rászoruló személyt, aki azonban egy ideje már nem élt velük. Néhányan úgy gondolják, hogy ez az illető ölhette meg a párt, akikkel kegyetlen módszerrel, információik szerint egy baltával végzett.

A gyilkosság helyszíne

Fotó: Mészáros János

5. Elfoghatták a tószegi baltás gyilkost, aki két emberrel végzett

Holtan találtak egy férfit és egy nőt múlt hét hétfőn este Tószegen, egy családi házban. A két embert baltával ölhette meg az elkövető. Egyes hírek szerint a gyilkosság elkövetése miatt rendeltek el január 16-án körözést egy hatvan éves férfi ellen, akit aztán nem sokkal később el is fogtak.