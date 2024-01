Rákóczifalván, a Varsány Közösségi Ház aulájában sokan megfordulnak, sőt, várakoznak is, például szülők a szakkörökön, különféle foglalkozásokon részt vevő gyerekeikre. Ez adta az alapot ahhoz az ötlethez, hogy kialakítsanak itt egy teázót, ahol kortyolgatás közben összeülhetnek egy jó beszélgetésre az emberek.

Császiné Csáti Réka igazgató elmondta, már beszerezték a teázásoz a bútorokat és a különféle eszközöket, úgy mint vízforralót, bögréket, teafiltert.

– Nem vendéglátó helyet akarunk indítani, hanem közösségi teázót, azzal a céllal, hogy összehozzuk az embereket – hangsúlyozta az igazgató. – A hideg időben még külön vonzereje is lehet a forró teának. Bárki bejöhet hozzánk akkor is, ha nem vesz részt egyéb programon, akár a gyerekek is itt írhatják meg a leckéjüket egy jó tea kíséretében, vagy ismerősök leülhetnek elbeszélgetni kicsit, vagy olvasni, sakkozni is.

A teázó zenés megnyitóját kedden, azaz január 23-án, 17 órakor tartják.