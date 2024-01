Ingyenesen frissíthették fel ruhatárukat Tiszajenő lakosai. Az önkormányzat ruhabörzét szervezett a Civil Házban, ahol pénteken 9 és 16.30 között, szombaton pedig 9 órától délig válogathattak az érdeklődők az alkalmi turkáló kínálatából.

Az önkormányzat a helyi kis újságban meghirdette a börzét, kérve a lakosokat, hogy hozzák be a fölöslegessé vált, de használható, jó állapotú ruhákat, cipőket, valamint gyerekjátékokat. Mint Virág József polgármester elmondta, már első nap nagy volt az érdeklődés, igen jó minőségű holmik is érkeztek, sokan pedig amellett, hogy hoztak be adományokat, vittek is haza a felhozatalból.