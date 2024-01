Második alkalommal rendezett kormorán gyérítést és riasztást pénteken a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ).

A Tisza folyó Kisköre és Tiszaroff közötti szakaszán összegyűlt, kárókatona néven is ismert madarak közül ez alkalommal is ötöt sikerült terítékre hozni. Mint Donkó Péter ügyvezető igazgató elmondta, valószínűleg többet is kilőttek, a madarak azonban a vízbe hullottak és csónakkal ennyit sikerült összeszedni.

– Ezúttal jóval kevesebb kárókatonát lehetett látni, mint az előző gyérítés során, aminek az lehetett az oka, hogy az előző nap megenyhült az idő. A melegfront érkeztével a befagyott tavak jege is olvadásnak indult, a madarak pedig visszatértek az állóvizekre – jegyezte meg Donkó Péter. Azt is hozzátette, a parton beszélgettek a Hortobágyi Nemzeti Park szakemberével, aki elmondta, azt figyelték meg, hogy azokat a helyeket, ahol folyamatos a riasztás, egy idő után elkerülik a madarak, ez a hatás két-három év távlatában megfigyelhető.