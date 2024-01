Vízkeresztkor Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, amiből aztán a hívek is hazavihetnek. Ehhez kapcsolódik a házszentelés vagy lakásszentelés hagyománya, amikor a lakásokat is megszentelik a szenteltvízzel. A településen Lengyel István plébános a héten igény szerint keresi fel a háztulajdonosokat, hogy elvégezze a szentelést. Régi hagyomány, hogy a polgármesteri hivatal épületét is felkeresi és a hivatali dolgozók jelenlétében végzi el a szertartást.