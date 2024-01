A leendő oszlopok helyét már kiásták, amint az idő engedi, valószínűleg kora tavasszal folytatják a kerítésépítést Örményes temetőjénél.

– A temetőnket egy gyönyörű tujasor vette körbe az út felől, a kerítésen kívül ez zárta le a temetőt. Sajnálatos módon a tavalyi évben ezeket a fákat is megtámadta egy országos szinten tapasztalható betegség. A tönkrement tujákat eltávolítottuk, ám, mivel a kerítés közel volt a fákhoz, erősen leromlott az állapota egy szakaszon, ezért azt is el kellett távolítani – mondta Török Tamás, Örményes polgármestere. Hozzátette, további terv, hogy a kerítés kapuját is kicserélik, és a kivágott fákat is pótolják majd.