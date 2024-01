Magas a Tisza vízállása, így Tiszavárkonyban is kint van a víz az ártéren. A „Tiszakanyar” turisztikai projekt részeként 2019-ben kiépített sétányt is nyaldossák most a hullámok. Ennek ellenére nem kell aggódniuk a helyieknek a kikövezett gyalogút állapota miatt.

– A sétány úgy lett megépítve, hogy árvízbiztos legyen, ne tegyen benne kárt, ha elönti a víz – hangsúlyozta Hegedűs István polgármester. – A gyalogút menti világítás ilyentájt egyébként is ki van kapcsolva, de a kandeláberekben és az elektromos vezetékekben sem tud kárt tenni a Tisza.

A polgármester a minap járt a környéken, és azt is megjegyezte, annak ellenére, hogy egyébként éjjelente kemény mínuszok voltak, az ártéren nem fagyott be a víz, lehetett látni, hogy áramlik.