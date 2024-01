A közelmúlbeli tószegi közmeghallgatáson elhangzott kérdésként, hogy van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat a Facebook közösségi oldalon tegye közzé a fontos tudnivalókat.

– Várható-e, hogy lesz saját oldala az önkormányzatnak? – merült fel. – Nincs az önkormányzatnak hivatalos Facebook oldala, s nem is tervezzük, hogy lesz. Mégpedig azért, mert semmilyen jogszabály nem ismeri el a Facebook-ot, ezen keresztül hivatalos bejelentést nem tehetünk. Tudjuk, hogy ez népszerű kommunikációs felület, de ennek ellenére sem – mondta el válaszában dr. Gyuricza Miklós. Rámutatott, hogy ő működtet egy polgármesteri oldalt, de, mint hangsúlyozta: ez is magán oldal.

– Viszont amit ott közzéteszek, az nem álhír, persze nem is hivatalos. Az esetleges közüzemi karbantartásokról, üzemzavarokról is mindig posztolok, amennyiben tudomásom van azokról. Ezeket általában a szolgáltatók is hírelik a településen – tette hozzá végül.