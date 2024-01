Idén is lehet pályázni különböző fajú facsemetékre a Településfásítási Programban. Február elsejétől nyújthatják be online az igényüket azok a tízezer főnél kisebb lélekszámú települések, melyek január 15-30. között regisztráltak a www.orszagfasitas.hu weboldalon.

Zagyvarékas immár második alkalommal vesz részt a programban, hamar be is regisztráltak, tudtuk meg Polónyi László polgármestertől. A falu első embere azt is elmondta, felkészülten várják februárt, hogy benyújthassák az igényüket. Mind a falu központjában, mind a Vasúti újtelepen szeretnének facsemetéket ültetni a tavasszal, a maximális harminc darabra pályáznak. Alaposan fel is készültek: a múlt héten végigjárták a település különböző helyszíneit is, felmérve, hogy hol, milyen fajok elhelyezése lenne célszerű, esztétikai, műszaki szempontokat egyaránt figyelembe véve, így már konkrét elképzeléseik vannak a fásításról.

Nyolc helyszínt jelöltek ki. Hármat a Vasúti újtelepen, itt a Mártírok utca elején a közterületen 5 darab platánt, keskenylevelű vagy magas kőrist, a Mártírok utca és a Táncsics Mihály utca találkozásánál 2 darab amerikai hársot, a Sinke Gábor utcában pedig 10 gömb szivarfát terveznek elhelyezni. A település öregfalu részében öt helyszínt találtak alkalmasnak a tavaszi faültetésre: az Aradi utca eleje és a körtöltés találkozásánál lévő közterületen 5 darab platán, keskenylevelű vagy magas kőris facsemetével szeretnék gazdagítani a falu. Az Aradi utca és Pozsonyi utca találkozásánál lévő közterületeken összesen 4 darab hegyi juhart, a Fekete Lajos út végén található buszfordulóban 2 darab amerikai hársot, a Nagyváradi utca és Petőfi utca találkozásánál lévő zöldterületen egy fehér epert és az Egység utcán található családsegítő épületével szemben lévő közterületen az ősszel kiültetett kislevelű hárs mellé még egy ugyanilyen fát terveznek elhelyezni.