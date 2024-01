Áradnak folyóink, a Tisza a nagykörűi kompkikötő épületének lábát nyaldossa. A különleges látványt a szolnoki Horváth Tünde kapta lencsevégre, a felvételeket meg is osztotta velünk.

Január 8-tól, vagyis hétfőtől egészen a hónap végig szállítja el az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az ünnep után kitett karácsonyfákat. A szolgáltató kéri, hogy jól látható helyre, a szemeteskonténerek mellé helyezzék ki a lakosok a fenyőket, melyeken lehetőleg semmilyen dísz ne maradjon.

Befejeződött az ipari park kialakítása Szászbereken. Az önkormányzat reméli, hogy munkahelyteremtő vállalkozások „költöznek be” a területre.

Három alkalommal is megtelt a kunszentmártoni Szabó Gyula Művelődési Központ színházterme az elmúlt napokban. A Szent Márton Társulat az Isten pénze zenés darabot tűzte műsorra.

Családi ház lángolt Jászberényben, a tűz több helyiségre is átterjedt. Egy gázpalackot is kivittek az épületből, amelyet szerencsére nem ért hőhatás.

Összesen 360 ezer forintos kárt okozott a különböző benzinkutaknak az a szolnoki férfi, aki hat gépjárműbe 16 alkalommal tankolt, de egyszer sem fizetett. Elfogták, a Szolnoki Járási Ügyészség pedig lopás vétsége miatt emelt vádat ellene.

Szenzációs lelet került elő Alattyánnál, hihetetlen távolságból kerülhetett ide. A különleges eszköz Alattyán közelében került elő. Nefrit tárgyak a térségben nem ismertek, de még a Kárpát-medencében is ritkák.

A szolnoki kodályos diákok is maguk szedik az ebédjüket. A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola után újabb oktatási intézményben vezették be a svédasztalos menzát. Hétfőtől a kodályos gyerekek is maguk szedhetik az ebédet a tányérjukba.