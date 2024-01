Két autó karambolozott Jászladánynál, az egyik a tetejére borult.

Tokkal-vonóval maradt az új hegedű egy szolnoki buszon. Nem egyedi eset, hogy telefon, pénztárca vagy iratok maradnak a tömegközlekedési eszközökön. Az viszont már a sofőrt is meglepte, amikor egy teli bevásárlószatyrot vagy éppen egy új hegedűt talált az ülésen a műszak végén. Azt is megtudtuk, mit kezdenek a forgalmi irodában a talált pénzzel.

A behavazott Várkonyi tér ezer arcát mutatják be varázslatos fotóink. Hétvégén biztosan ezernyi fotó készül a hófödte tájon.

Abony területén a vörös kód alatt is jelzőrendszer segít a bajba jutottaknak. A nagy hidegben tűzifával és élelmiszercsomagokkal támogatják a nehéz körülmények között élő polgárokat.

Késhegyre menő harcot vívnak az élen és a végeken is a Vármegye III. jászsági csoportjában. Két részre szakadt ősszel a 2023–2024-es vármegye III.-as bajnokság jászsági csoportja. Elöl és hátul is kié­lezett a bajnoki verseny, így tavasszal is nagy tüle­kedés várható a minél jobb helyekért.

Nagyteljesítményű mobil szivattyút vásárolt egy nemrég lezárult többszázmillió forintos pályázat részeként Örményes, a korszerű gép a közelmúltban érkezett meg a településre. A sikeres eszközbeszerzés ellenére a helyiek azt remélik, ezt az eszközt soha nem kell majd bevetniük.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, illetve a Mátrai Gyógyintézetben javítanak tovább a Hetényi Géza Kórházban kezelt légzőszervi megbetegedésekkel küzdő páciensek állapotán az idei évben. Az utógondozás kiszervezésével magas szintű ellátást kapnak a betegek az intézmény vezetője szerint.

Összegyűlt a pénz, már szervezi az utazást Galó Tomika családja. A szolnoki kötődésű SMA1-es kisfiú egy óriási összefogásnak köszönhetően kaphatja meg Dubaiban a reményt jelentő génterápiát. A tervek szerint már januárban...