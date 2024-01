Jó minőségű lett a cirok is, mindet felhasználják

Bár a kistelepülés évek óta termeszt cirkot, a 2022-es nyári aszály nagyon megviselte a termést. Tavaly ilyen gond nem volt, sőt.

– Újfajta vetőmagot vásároltunk legutóbb, és nagyon bevált. Sokkal szebb most a cirok minőségre, és mennyiségre is jobb lett, mint a korábbi évben volt. Ez az időjárásnak is köszönhető, hiszen a tavaly előtti év nagyon aszályos volt. Most egy hektáron 350 kilogrammnyi cirok termett, a mennyiség száz százalékát fel tudjuk használni – mondta Szabó Terézia munka- és termelésszervező.