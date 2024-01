Jászjákóhalmán elloptak egy kerékpárt január 27-én. A rendőrök rövid időn belül megtalálták és visszaadták jogos tulajdonosának.

Javítási munkálatokat végeznek Szolnok közterületein és járdáin.

Feloldották a korlátozást: kijavították a szolnoki Szent István híd szerkezetét. Egész délelőtt dolgoztak a szakemberek a Szent István hídon. A munkálatok ideje alatt félpályán halad a forgalom Szolnok határában.

Felrázza vagy padlóra küldi a csok plusz a Jászkunság ingatlanpiacát? Sokan január első napjaiban kezdték el felmérni az ingatlankínálatot, keresve leendő otthonukat. A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és az egyéb hitellehetőségek is kedveznek idén a lakásvásárlóknak, bár vannak még ilyen téren bizonytalanságok...

Talán itt a tél vége? Szolnokon már előbújtak a csodálatos hóvirágok! A napsütés nemcsak a jó kedvet hozza meg, hanem a hóvirágok is előbújtak a földből.

Ittasan, ráadásul eltiltása ellenére ült volán mögé egy jászladányi férfi, lekapcsolták a rendőrök. Jelzett az alkoholszonda, amikor a jászladányi férfi megfújta. Mint kiderült a gépjárművezetéstől is eltiltották.

„Tarthatatlan a helyzet”: a telefon süket, az ajtók zárva – mi lesz a szolnoki Tisza Szállóval? Egy jól prosperáló, magára valamit adó vendéglátóhelyre a legjobb esetben a „Megtelt!” feliratot teszi ki az üzemeltetője, jelezve a nyilvánosság felé is: köszöni, jól megy az üzlet. A szolnoki Tisza Szálló ajtajaira és falaira azonban egészen más tartalmú papírosokat ragasztatott ki a kínai tulajdonos...

Dugig telt a szolnoki városháza kiváló sportolókkal. Szinte a csilláron is sportklasszisok lógtak a szolnoki városházán, hétfőn. Szerencsére! – hiszen olyan sokan vannak, hogy felsorolni is nehéz őket, pláne egy helyre összehívni. A városházának sikerült ez a – sportnyelven szólva – bravúr, és persze köszöntötték is a kiválóságokat. Kiderült az is, a magyar gerelyhajító-klasszis felfedezője kapta a nagy múltú városi sportdíjat.