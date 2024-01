A városnak annyi „jogköre” van a vállalkozóval szemben, hogy figyelmezteti a műemlék jellegű épület állagának megóvására és környezetének gondozására, és ezt a felhívást rendre meg is teszi. A szolnoki közgyűlés egyébként tavaly rendeletet is alkotott arra vonatkozóan, hogy a Tisza Szálló ne kerüljön ebek harmincadjára. Az augusztusi ülés egyhangúlag megszavazott döntése szerint meghagyták ugyan Szolnok legfrekventáltabb és legértékesebb területén álló Tisza Szálló intézményi övezetbe történt besorolását, azonban tovább szűkítették a minősítését, és sajátos építési zónába is belehelyezték. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen munkásszálló nem épülhet vagy működhet. A városvezetés ezzel a rendelet-módosítással kívánta elérni a kínai tulajdonosnál, hogy Szolnok egyre pusztuló, műemlék jellegű, emblematikus épülete ne vendégmunkások szállóhelye legyen.

Természetesen a kialakult helyzetre tekintettel várjuk a kínai tulajdonos vagy az üzemeltető válaszait.