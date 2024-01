A standok nagy része letakarva, egy-két bámész vevő – ilyen kép fogadott minket hétfő délelőtt a szolnoki piac épületében. Első pillantásra látszott, ez nem azok közé a napok közé tartozik, amikor megszedheti magát az az árus, aki vevőcsalogatásra vállalkozott, bár olyan eladókba botlottunk, akik egyébként az árusok „törzsgárdájába” tartoznak.

A tiszajenői Gulyás Zoltánnál már akadt tavaszt idéző, igaz, fóliában termesztett piros retek is, emellett sóska, petrezselyem, kapor, valamint babfajták, tojás. Csak a vevők nem tolongtak.

Gulyás Zoltán már piros retekkel is várja a vevőket

Fotó: Mészáros János

– Nagyon gyöngén indult az év, szerintem nagyon kiköltekeztek az emberek. A hideg napokban nem nagyon jöttek a vásárlók. Főleg az idősebbek maradtak el, hétközben pedig zömében ők járnak piacra. Még most szombaton volt elfogadható forgalom, biztos azért, mert most kapták meg az emberek a fizetést, a nyugdíjat. Hétvégén vegyesebb a vevők összetétele is. Vasárnap viszont szinte senki nem volt. Általában egyébként is a péntek-szombat a legeredményesebb nap – osztotta meg tapasztalatait Gulyás Zoltán.

Azt is elmondta, a déli gyümölcs az, amit most leginkább megéri árusítani.

– Én nem tudom felvenni azokkal a versenyt, akik több mázsa narancsot, mandarint hoznak, így igyekszem kicsit másképp összeállítani a választékot a standon. A fóliában termesztett árut szerencsére megveszik. A sóska például kelendő volt múlt héten is, szombatra már kevés maradt. Márciusban pedig majd hozom a kucsmagombát, arra már most rengeteg megrendelésem van – árulta el.

Bottyán Lászlóék már hatvan éve árulnak a piacon, számos termékkel kereskednek.

Bottyán László a kevés vevőt panaszolja, a háttérben látszik, a standok nagy része üres

Fotó: Mészáros János

– Nincs vevő sajnos – panaszolta. – Árus se nagyon, de nem is csoda, olyan helypénzeket szednek. Több mint kilencezer forintot kell fizetnünk naponta, így nem csoda, ha magasak az árak. Nem éri meg olcsóbban árulni. De a Széchenyi lakótelepen lévő piacon sincs most forgalom. Itt a szolnoki piacon tudok olyan kereskedőről, aki három hónapja beszerezte a káposztát, azóta ott áll neki, nem tudja eladni. Azt tapasztalom, még a gyümölcsöt viszik valamennyire, de nagyon megnézik a vevők, hol kapják meg legolcsóbban. Többek között a tojást is el lehet adni, de kénytelenek vagyunk drágán – fejtette ki.

Fehérné Csiki Ágnes is arról számolt be, hogy ünnepek után visszaesett a forgalom. Pénteken és szombaton viszont nagyon sok vevőjük volt, biztos azért mert megérkeztek a fizetések.

– Hétfőn egyébként is sokkal kevesebben vásárolnak, nem kell főzni, marad hétvégéről – mutatott rá Ágnes. – Januárban, februárban nem vásárolnak olyan sokat az emberek, pedig év elején is szép áruk vannak. Még most hétfőn is, csak az eladó is kevés. Jelenleg a mandarin és a narancs a sláger, mi jó árban is tudjuk adni, a narancsnak például 698 forint kilója. Még az almát is keresik, az háromszáz forint.