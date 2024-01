Idén is mindent megtesznek azért a szászberekiek, hogy minél hamarabb elmúljon a tél. Újra megrendezik a télűző farsangolást, amit ezúttal gyermeknéptánc találkozóval "fűszereznek". A február 3-ai program most is téltemető felvonulással veszi kezdetét délelőtt kilenc órakor. A népzenei kísérlettel felvonuló színjátszók utcáról utcára mókás színdarabokkal szórakoztatják a nézősereget. A falu lakói cserébe megvendégelik őket mindenféle finomsággal.

A felvonulás végén délután fél egykor a télűzés szimbólumaként elégetik Illyés szalmabábut a Kohner kocsiszín mögötti területen. Ott az önkormányzat látja vendégül a résztvevőket. Délután kettő órakor veszi kezdetét a néptánctalálkozó.