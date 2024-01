Ebben az évben is több utca megújulhat Mezőtúron. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy csökkentsék a sáros utcák számát a városban, az elmúlt években már több mint ötven utcában sikerült útalapot építeni. A városvezetés idén is folytatja a munkát, hiszen még van teendő ezen a területen. – Jó hír, hogy idén ismét lesz lehetőségünk a munkálatok folytatására.

A 2024-es költségvetés összeállításánál ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk földes utcák számának további csökkentésére és az önerős fejlesztés mellett folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket is – tette közzé a témával kapcsolatban a városvezető. Szűcs Dániel közösségi oldalán kiemelte: az útfelújításokhoz kapcsolódóan nem feledkeznek meg a már útalappal rendelkező utcák aszfaltozásáról, itt is szeretnének fokozatosan előre lépni, ezért idén ilyen munkát is terveznek. A polgármester hozzátette: a beruházás mértékéről és az érintett utcákról a költségvetés véglegesítése után tud tájékoztatás adni a városlakók számára.