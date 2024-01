Lassan mozgott az a szivárvány színű tárgy, amit a Magyar UFO kutatók közösségi oldalának csoportjában közzétett bejegyzés szerint Tiszaföldváron kapott lencsevégre egy helybeli nő. Szerda este egy társaság lett figyelmes az égen egy színesen pompázó idegen tárgyra.

Drónok is körbevették az UFO-t

Órákon át folyamatos mozgásban volt a tárgy, amiről úgy tűnt drónok is követik.

– Néha ereszkedett, néha emelkedett, amikor jött egy drón vagy műhold. Jó sok fényképet csinálhattak róla, amiket én is szívesen megnéznék… Az idegen tárgyat mi is lefényképeztük. Nagyon lassan mozgott – olvasható a bejegyzésben és a hozzászólásokban.

Vibrált a kör alakú repülő tárgy

Az ismeretlen tárgy az elmondások szerint kör alakú volt, a felvételeken mégis hosszúkás formát mutat. A beszámolóból az is kiderült, hogy a telefonok és a fényképezőgép is lemerült, sőt néhány felvétel rejtélyes módon el is tűnt.

Meglehet a magyarázat a földvári UFO kérdésére

A Magyar UFO kutatók közösségi oldalának csoportjában osztották meg a bejegyzést a napokban. A hír szakmai körökben is gyorsan terjedt.

– A hölgy azt állította, hogy két órán keresztül meg tudta figyelni a jelenséget, ami egy apró pont volt. A fényképen azért látszik hosszúkásnak, mert bemozdult a keze a közelítésnél. Azt is írta, hogy jobbra-balra, le-fel mozgott, de említette azt is, hogy egy helyben állt – sorolta az aggályos részleteket Miskolczi László kutató, a csoport adminisztrátora.

Ebben az időszakban voltak fenn az égen a legfényesebb csillagok és bolygók. A szakember szerint több ellentmondás is felfedezhető a beszámolóból, amitől az megbízhatatlannak tűnik. A drón és a műhold említése is bonyolítja az észlelés leírását.

A kutató szerint van magyarázat a jelenségre.

– Az a megállapításom, hogy valamelyik csillagot vagy bolygót láthatták az észlelők. Van olyan, hogy a légkör nagyon vibrál, a jelenséget szintillációnak nevezik. A lényege, hogy ettől tűnik úgy, pislákolnak a csillagok. Azt a látszatot is keltheti, hogy mozog – részletezte a kutató. Miskolczi László hozzátette: a hiteles UFO jelenségek egyébként is csak rövid ideig láthatóak.