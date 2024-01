Ez már a sokadik felvonás, december eleje óta már sokadszor érkezik árhullám a Tiszán térségünkbe. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a folyó újabb áradása miatt hétfő reggel ismét árvízvédelmi készültséget rendelt el Kiskörétől Dobáig, illetve Fegyvernekig terjedő védvonalszakaszon.

– Január 17. és 19. között az egymást követő felmelegedés és lehűlés jelentős mennyiségű csapadékot is eredményezett a Tisza és mellékfolyói vízgyűjtőterületein. A Felső-Tiszán 60,4, a Bodrogon 25,1, a Szamos-Krasznán 23,7, a Körösök részvízgyűjtőjén pedig 18,2 milliméter csapadékot mértek területi átlagban, ami árhullámot indított el a Tiszán – tájékoztatta hírportálunkat a Kötivizig.

Az illetékesek közlése szerint a folyó Vásárosnaménynál vasárnap késő délután 684 centiméteres vízállással tetőzött (I. fok 600 cm). – Az árhullám jelenleg Záhony térségében tetőzik, felette ütemes apadás tapasztalható, alatta viszont árad – tudtuk meg. Hozzátették: a vásárosnaményi tetőzés értékéből készített előrejelzések szerint a jelenlegi árhullám várhatóan január 27-28-án tetőzik Kisköre-alsónál 655 plusz-mínusz 20 centiméteres, Szolnokon pedig január 28-29-én 660 plusz-mínusz 20 centiméteres vízállással.

A belvízvédekezéssel kapcsolatban is készültségről számoltak be a Kötivizig munkatársai. – Továbbra is elsőfokú készültség van érvényben a karcagi, a kisújszállási, a kiskörei, a tiszakécskei, a kunhegyesi, a mezőtúri, a törökszentmiklósi, a cibakházi, a jászkiséri és a ceglédi belvízvédelmi szakaszokon. A belvízzel borított területek nagysága 5281 hektár, ebből 4181 hektár Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a többi Hevesben található – közölték.